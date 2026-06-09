Teraziyi böyle savundu. "Kuşlara fazla yem vermemek için kullanıyorum"

Gözaltına alınan şüpheli Serkan A.’nın poliste verdiği ilk ifadede uyuşturucu satmadığını, kendisi için uyuşturucu aldığını ve durumu iyi olduğu için fazla miktarda bulundurduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli Serkan A.’nın ayrıca hassas teraziyi kuşlara fazla yem vermemek için kullandığını, kaybolmaması için de uyuşturucuyu yanında tuttuğunu ifade ettiği belirtildi.