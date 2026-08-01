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Termometre 41 dereceyi gördü, sokaklar ve caddeler boş kaldı

01.08.2026 15:32

DHA

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Mardin'de aşırı sıcaklar etkili olurken kentte hava sıcaklığı 41 dereceye yükseldi. Sıcaktan dolayı tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Termometre 41 dereceyi gördü, sokaklar ve caddeler boş kaldı
DHA

Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor. 

 

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü’nün “mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık” uyarılarında bulunduğu Mardin’de termometreler 40 derecenin üzerini gördü. 

Termometre 41 dereceyi gördü, sokaklar ve caddeler boş kaldı 1
DHA

Hava sıcaklığı Kızıltepe'de 44, Derik'te 41, Nusaybin'de 43, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 41 derece olarak ölçüldü.

 

Sıcak havanın ilerleyen günlerde de olacağı bildirildi. 

 

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. 

Termometre 41 dereceyi gördü, sokaklar ve caddeler boş kaldı 2
DHA

Sıcak havadan dolayı yollar ve sokaklar boş kaldı. 

 

Vatandaşlar evde kalmayı tercih ederken dışarı çıkmayı tercih edenlerse park ve bahçelerde vakit geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

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