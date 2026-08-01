Termometre 41 dereceyi gördü, sokaklar ve caddeler boş kaldı
01.08.2026 15:32
Mardin'de aşırı sıcaklar etkili olurken kentte hava sıcaklığı 41 dereceye yükseldi. Sıcaktan dolayı tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor.
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü’nün “mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık” uyarılarında bulunduğu Mardin’de termometreler 40 derecenin üzerini gördü.
Hava sıcaklığı Kızıltepe'de 44, Derik'te 41, Nusaybin'de 43, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 41 derece olarak ölçüldü.
Sıcak havanın ilerleyen günlerde de olacağı bildirildi.
Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Sıcak havadan dolayı yollar ve sokaklar boş kaldı.
Vatandaşlar evde kalmayı tercih ederken dışarı çıkmayı tercih edenlerse park ve bahçelerde vakit geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.
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