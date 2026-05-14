Termometreler 30 dereceyi aştı. Güneşin altında zorlu mesai
14.05.2026 10:51
Hatay'da sıcak havada mesai yapan tarım işçileri, günlük bin 100 TL yevmiye alacak.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla Hatay'da termometreler 30 dereceyi aştı ve Amik Ovası'nda tarımsal faaliyetler başladı. Yüksek sıcakların kendini hissettirmesi, en çok tarım arazilerinde zorlu şartlarda çalışan işçilerini etkiliyor.
Reyhanlı ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 100 dönümlük nektari bahçesinde meyve seyreltmesi yapan tarım işçileri, bin 100 TL yevmiyeyle çalışıyor.
Geçtiğimiz 2025 yılında yevmiye 920 TL iken bu yıl zamlanarak bin 100 TL oldu. Tarım işçileri, sıcaklığın yüksek olduğu günlerde de ekmek parası için kolları sıvıyor.
Tarım işçisi Ali Yumuşak, “Seyreltme yapmasak meyve bozulur ve büyümez. Bu da hasadın kötü olmasına yol açar” dedi.
Yumuşak, seyreltmede nektarilerin aralarında açıklık olması gerektiğini ve her dalda en az 4, en fazla 7 tane meyve olması gerektiğini anlattı. Mesaiye sabah 06:00 sularında başlayan işçiler, öğlen 13:00 gibi ise evlerine dağılıyor.
Hatay sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 1 milyon dekarlık Amik Ovası, Türkiye'nin en verimli tarım merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Asi Nehri ve yan kollarının beslediği ovada buğday, mısır ve pamuk olmak üzere yüksek rekolteli pek çok ürün yetişiyor.
Hem bölge istihdamına hem de Türkiye’nin sanayi ve gıda sektörüne hammadde sağlayan ovada, son yıllarda tarımsal faaliyetler zorlu hava koşullarından ciddi şekilde etkilendi.
Bölgede meydana gelen şiddetli yağışlar, geçmiş dönemlerde binlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kalmasına ve ürünlerin zarar görmesine neden oldu.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.