Termometreler 30 dereceyi aştı. Güneşin altında zorlu mesai

Geçtiğimiz 2025 yılında yevmiye 920 TL iken bu yıl zamlanarak bin 100 TL oldu. Tarım işçileri, sıcaklığın yüksek olduğu günlerde de ekmek parası için kolları sıvıyor.

Tarım işçisi Ali Yumuşak, “Seyreltme yapmasak meyve bozulur ve büyümez. Bu da hasadın kötü olmasına yol açar” dedi.

Yumuşak, seyreltmede nektarilerin aralarında açıklık olması gerektiğini ve her dalda en az 4, en fazla 7 tane meyve olması gerektiğini anlattı. Mesaiye sabah 06:00 sularında başlayan işçiler, öğlen 13:00 gibi ise evlerine dağılıyor.