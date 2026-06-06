Termometreler 33 dereceyi gösterdi: "Yerde beton yok, lav var"
06.06.2026 12:21
Adana'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla termometreler 33 dereceyi gösterdi.
Soğuk ve yağışlı geçen mayıs ayının ardından haziranda sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.
Adana'da haziran ayının ilk günlerinde park ve bahçelerdeki termometreler 33 dereceye ulaştı.
Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarda gölgelik alan aradı.
Sıcak havayı fırsat bilen Adanalılar park ve bahçelere giderek serin havanın tadını çıkarttı.
"ADANA'YI TERK ETMEK LAZIM"
Vatandaşlardan Adnan Demir, sıcaklığın katlanılamaz boyuta ulaştığını anlatarak, "Adana çok sıcak, Adana'yı terk etmek lazım. Şehir olduğu gibi yanıyor." dedi.
"YERDE BETON YOK LAV VAR"
Özgün Mert ise yerde beton yerine lav olduğunu dile getirip "Sıcak yerden geliyor. Daha haziran ayında hava böyleyse temmuz ve ağustos aylarını düşünemiyorum. Biz burada zaten cehennemi yaşıyoruz. Yandık, kavrulduk." ifadelerini kullandı.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.