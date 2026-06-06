Termometreler 33 dereceyi gösterdi: "Yerde beton yok, lav var"

Özgün Mert ise yerde beton yerine lav olduğunu dile getirip "Sıcak yerden geliyor. Daha haziran ayında hava böyleyse temmuz ve ağustos aylarını düşünemiyorum. Biz burada zaten cehennemi yaşıyoruz. Yandık, kavrulduk." ifadelerini kullandı.