Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden çıktı hafızasından oldu
05.08.2026 11:48
Eskişehir'de tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan gencin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Hastane görevlileri alarma geçti, polis devreye girdi. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan kişi yeniden tedaviye alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda dün gece saatlerinde yürüyen S.Ş. isimli genç, dengesini kaybedip düştü.
Yaralı, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
TETKİK SONUÇLARINI BEKLEMEDEN HASTANEDEN AYRILDI
Başına darbe aldığı için çeşitli tetkikler yapılan bu kişi sonuçları beklemedi. Yaralanan kişi kimseye söylemeden hastaneden çıkıp evine gitti.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ ANLAŞILINCA EKİPLER ALARMA GEÇTİ
Bir süre sonra sonuçların çıkmasıyla hastanın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ancak sağlıkçılar, genci hastanede bulamadı, polise haber verdi.
EVİNDE HAFIZASINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU
Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan kişi, yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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