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Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden çıktı hafızasından oldu

05.08.2026 11:48

İHA

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Eskişehir'de tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan gencin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Hastane görevlileri alarma geçti, polis devreye girdi. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan kişi yeniden tedaviye alındı.

Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden çıktı hafızasından oldu
IHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda dün gece saatlerinde yürüyen S.Ş. isimli genç, dengesini kaybedip düştü.

 

Yaralı, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

TETKİK SONUÇLARINI BEKLEMEDEN HASTANEDEN AYRILDI 1
IHA

TETKİK SONUÇLARINI BEKLEMEDEN HASTANEDEN AYRILDI

Başına darbe aldığı için çeşitli tetkikler yapılan bu kişi sonuçları beklemedi. Yaralanan kişi kimseye söylemeden hastaneden çıkıp evine gitti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ ANLAŞILINCA EKİPLER ALARMA GEÇTİ 2
IHA

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ ANLAŞILINCA EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Bir süre sonra sonuçların çıkmasıyla hastanın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ancak sağlıkçılar, genci hastanede bulamadı, polise haber verdi.

EVİNDE HAFIZASINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU 3
IHA

EVİNDE HAFIZASINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU

Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan kişi, yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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