Tezgaha çıkmadan önce üretici uyardı. İyi karpuz seçmenin en basit yolu

Karpuz üreticisi Mithat Kalender, ekim ayı ortalarına kadar Torbalı'da karpuz hasadının sürmesini beklediklerini söyledi. Kalender, "Ekim işlemlerimizi bitirmiştik. Karpuz üretimi hava şartlarına çok bağlı ve zahmetli bir iş. Bu yıl yağmur biraz etkiledi ama yine de hasat zamanı başladı. Hava şartlarının iyi gitmesi durumunda ekim ayının ortalarına kadar toplama işlemimiz devam edecek" dedi.

Hava sıcaklıkları yüksek seyrettiğinde karpuzun ortalama 90 günde yetiştiğini söyleyen Kalender, "Ama don gibi, dolu gibi hava olayları yaşanması durumunda bu süre daha da uzayabiliyor. Örneğin bu sene Selçuk'ta tarafında dolu yağdığı için orada tarlaları adeta taradı ve ürün yok. Bizim topraklarımızda şükür böyle bir şey yaşanmadı. Genellikle Torbalı'da 8 tona kadar rekolte alabiliyoruz. Eğer hava soğuk olursa veya don gibi hava olayları meydana gelirse bu sayı düşüyor" diye konuştu.