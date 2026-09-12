Tezgahlar şenlendi. Fiyatı 30 lira birden düştü

Denizlerde yaşanan bolluk hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürürken, tezgahlarda palamudun yanı sıra mezgit, hamsi, istavrit ve barbun da 100 TL'den satışa sunuluyor.

Uygun fiyatlar nedeniyle vatandaşların en fazla rağbet gösterdiği balık ise palamut oldu.

Vatandaşlar, balığın diğer et ürünlerine göre daha uygun fiyatlı olduğunu belirtti; bu sezon palamut başta olmak üzere birçok türün ucuzladığını anlattı.

Vatandaşlar, fiyatların "bedavadan biraz daha pahalı" olduğunu söyledi.