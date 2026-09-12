Tezgahlar şenlendi. Fiyatı 30 lira birden düştü
12.09.2026 15:12
Son Güncelleme: 12.09.2026 15:18
Balık fiyatları vatandaşın yüzünü güldürüyor. Geçen hafta 80 TL'den satılan orta boy palamudun tanesi bu hafta 50 TL'ye geriledi.
Denizlerde yaşanan bolluk hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürürken, tezgahlarda palamudun yanı sıra mezgit, hamsi, istavrit ve barbun da 100 TL'den satışa sunuluyor.
Uygun fiyatlar nedeniyle vatandaşların en fazla rağbet gösterdiği balık ise palamut oldu.
Vatandaşlar, balığın diğer et ürünlerine göre daha uygun fiyatlı olduğunu belirtti; bu sezon palamut başta olmak üzere birçok türün ucuzladığını anlattı.
Vatandaşlar, fiyatların "bedavadan biraz daha pahalı" olduğunu söyledi.
Balıkçı Onurcan Köse, palamut bolluğunun devam ettiğini vurgulayarak fiyatların sezonun en düşük seviyesine ulaştığını söyledi.
Köse, "Palamut bolluğu devam ediyor. Tanesini 50 TL’den satıyoruz. 250 kasa palamut getirdik. Palamudun yanı sıra mezgit, hamsi, istavrit ve barbunun kilosu da 100 TL’den satılıyor. Vatandaş en çok palamuda rağbet gösteriyor. 10-20 adet alanlar oluyor. Hafta içi 150 kasa, hafta sonu ise günde 200-250 kasa palamut satıyoruz." dedi.
Vatandaşların ucuz balık tüketmesinden memnun olduklarını dile getiren Köse, “Bizim için hamsi ya da palamut fark etmiyor. Yeter ki vatandaş doysun, ucuz balık yesin. Bugün palamut en düşük fiyatı gördü. 50 TL’nin aşağısına da düşmez. Maliyetler yüksek. Balıklar denizden bedava alınıyor ancak yakıt, vergi, işçi ve lojistik masrafları nedeniyle fiyatın 50 TL’nin altına düşmesi mümkün değil.” ifadesini kullandı.
Kafes balıklarından alabalığın kilosu 150 TL, somonun kilosu 200 TL, çipura ve levreğin kilosu ise 450 TL’den satılıyor.
Zonguldak'ta yaşayan balıkçı esnafı Batuhan Ertürk de palamuttaki bolluğun hem kendilerini hem vatandaşları memnun ettiğini söyledi.
Ertürk, “Allah nasip etti biraz bol çıktı. Kaç gündür tanesini 100 liraya sattığımız palamutların bugün 3 tanesini 200 liraya satıyoruz. Bu balıkları piyasada satılan 50 liralık, 100 liralık ufak balıklarla karıştırmasınlar. Bunlar iri balıklar; tanesi yarım kilo, 600 gram geliyor.” diye konuştu.