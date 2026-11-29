Vatandaşların genellikle hamsi, istavrit ve mezgit gibi balıkları tercih ettiğini kaydeden Avcı, "Diğer çeşitlerle pek ilgilenmiyor vatandaşımız. Ancak palamut 50-75 TL iken gerçekten fazlasıyla ilgi gösterdi palamuda. Bundan sonra palamut gidince mezgit olur, istavrit olur, zargana (sargan) olur, çinekop olur" diye konuştu.

"BİRKAÇ HAFTAYA TAMAMEN BİTEBİLİR"

Balıkçı esnafı Bülent Ay ise vatandaşların balığa ilgisinin sürdüğünü ifade ederek, palamut sezonunun artık sonuna gelindiğini söyledi. Ay, "Bu sezon güzel gidiyor, vatandaşımız balığa her zaman ilgi gösteriyor. Biz de çok şükür sezondan çok memnunuz. Palamut da artık tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor. Artık bitiyor. Zaten olmasını beklemediğimiz kadar çok kaldı tezgahlarda. Artık elveda demek üzereyiz palamuda. Tahminimce birkaç haftaya tamamen palamut bitmiş olur" ifadelerini kullandı.