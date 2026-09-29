Tezgahta yerini aldı. Kendine özgü tadı var

Üretimde karşılaştıkları en büyük sorunun pazarlama olduğunu ifade eden Keskin, yetiştirdikleri kavunları pazarlarda ve köye gelen alıcılara kilogramı 40 liradan sattıklarını belirtti.

Coğrafi işaret alınmasıyla birlikte ürünün bilinirliğinin ve pazarlama imkanlarının artmasını beklediklerini dile getiren Keskin, "İnşallah coğrafi işaret aldığımızda hem pazarlama sorunumuz ortadan kalkar hem de ürünümüzü daha iyi bir fiyattan satarız" diye konuştu.