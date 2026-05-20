Tezgahta yerini aldı, kilosu 100 TL. Dağların dik yamaçlarında yetişen şifalı bitki kapış kapış satılıyor
20.05.2026 09:31
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelişiyle "yayla muzu" olarak adlandırılan uçkun tezgahlardaki yerini aldı.
Özellikle Türkiye-İran sınır hattındaki yüksek rakımlı dağlardan büyük bir emekle toplanan uçkunun bağı, ilçe merkezinde 100 liradan satışa sunuluyor.
Bölgede son 10 yılın en yoğun yağışlı döneminin yaşanması, dağlardaki uçkun rekoltesine de adeta bereket getirdi. Yüksekova'nın sarp dağlarının yanı sıra sınırın İran tarafındaki dağlık alanlarda da yetişen bitkiyi toplayan vatandaşlar, zorlu bir mesainin ardından topladıkları ürünleri ilçeye getiriyor.
KENDİ KENDİNE YETİŞİYOR
Doğal ortamında kendiliğinden yetişen ve Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan tezgahlarda vatandaşların beğenisine sunulan uçkun, hem ekşi ve aromatik tadıyla hem de
sağlığa olan faydalarıyla yoğun ilgi görüyor.
C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN
C vitamini açısından zengin olan ve özellikle şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan bu şifalı bitki, adeta kapış kapış satılıyor.
