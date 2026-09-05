TIR'ı dönüştürdü, üretime başladı. 150 yıllık sistemi kullanıyor
05.09.2026 10:52
Kars'ta bir TIR, mobil bal üretim tesisine dönüştürüldü. TIR'daki 340 kovanda hasat başladı.
Kars'ta arıcılık yapan Yücel Üzeyir, bal üretimini daha verimli hale getirmek amacıyla arı dolu kovanları araçlarla ayrı ayrı taşımak yerine bir TIR dorsesine monte etti.
Sekiz katlı olarak tasarlanan dorseye 340 kovan yerleştirildi.
Tasarım ve kurulumu Yücel Üzeyir'e ait tesisin enerji ihtiyacı ise dorsenin üzerine yerleştirilen 10 kilovatlık güneş panelleriyle karşılandı.
Bu mobil sistem sayesinde arı dolu kovanlar, Kars'ın yüksek rakımlı, zengin floraya sahip yaylalarına rahatlıkla taşınabildi.
BALI ÜRETTİĞİ YERDE HASAT EDİYOR
Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünün Çamık Dağları'nda bulunan mobil bal üretim tesisinde bal hasadına başlandı.
Sekiz kat halindeki kovanları tek tek indirerek balları toplayan Yücel Üzeyir, yaklaşık 150 yıllık tarihi terakota arı körüğünü de hasatta kullandı.
Çamık Dağları'ndaki florayla üretilen balı TIR'da hasat ettiklerini belirten Yücel Üzeyir, "TIR dorsesindeki kovanlarda ürettiğimiz balı yaklaşık 150 yıllık terakota arı körüğüyle hasat ediyorum. İçinde ateş yakarak duman elde ediyorum. Geçmişten gelen bu geleneksel yöntemle arılarımızı sakinleştirerek hasadımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.