Tohumu Amazon ormanlarından getiriliyor. Koparmanın cezası bir araba parası

Dünya genelinde yaklaşık 70 farklı türü bulunan nilüferin; beyaz, pembe, sarı, mavi ve mor gibi pek çok rengi bulunur. Bilimsel adı Nymphaea caerulea olan “Mavi Nilüfer” bazı inanışlarda kutsal bir yere sahiptir.

Işığa duyarlı bir yaşam formuna sahip olan bu çiçek, antik medeniyetlerde "yeniden doğuşun" simgesi olarak kabul edilir.

Güneş ışığını maksimum düzeyde emerek fotosentez yapan nilüfer, sudaki canlılar için de korunaklı gölgelik alanlar oluşturur. Görünüşünün aksine oldukça dayanıklıdır. Zorlu çevre koşullarında bile hayatta kalabilir.