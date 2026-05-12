Tohumu Amazon ormanlarından getiriliyor. Koparmanın cezası bir araba parası
12.05.2026 11:27
Çanakkale'nin Biga ilçesinde açan beyaz nilüferler, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü bölge turizmine katkı sunarken, 'lotus' çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri görenleri büyülüyor.
Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği, suyun dibindeki çamurda kökleniyor. Geceleri kapanıp, suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkıyor.
Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasım ayının son günlerine kadar ziyaret edilebiliyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 699 bin 245 TL ceza kesiliyor.
Nilüfer çiçeklerinin tohumunun, Amazon ormanlarından göçmen kuşlarla taşındığı ve bu sayede oluştuğu belirtiliyor. Dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanı olan Amazon ormanları, Brezilya başta olmak üzere toplam 9 ülke sınırları içerisinde yer alıyor.
"YENİDEN DOĞUŞUN SİMGESİ"
Dünya genelinde yaklaşık 70 farklı türü bulunan nilüferin; beyaz, pembe, sarı, mavi ve mor gibi pek çok rengi bulunur. Bilimsel adı Nymphaea caerulea olan “Mavi Nilüfer” bazı inanışlarda kutsal bir yere sahiptir.
Işığa duyarlı bir yaşam formuna sahip olan bu çiçek, antik medeniyetlerde "yeniden doğuşun" simgesi olarak kabul edilir.
Güneş ışığını maksimum düzeyde emerek fotosentez yapan nilüfer, sudaki canlılar için de korunaklı gölgelik alanlar oluşturur. Görünüşünün aksine oldukça dayanıklıdır. Zorlu çevre koşullarında bile hayatta kalabilir.
YASAL UYARI
ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.