Tokalaşırken fark edildi, Türkiye şampiyonu oldu

Okuluna gelen antrenörüyle tanıştıktan sonra spor hayatına adım attığını anlatan Duru Şimşek, "İlkokuldayken hocamız okula ziyarete gelmişti. Öğretmenimle konuşurken benimle de tanıştı. Bana judoya başlayabileceğimi, yetenekli olduğumu söyledi. Sonra başladım ve devam ettim. Spor yapmak zaten çok güzel bir şey. Ablamla birlikte antrenman yapmak da ayrı bir zevk oluyor. Final maçını kazanınca çok mutlu oldum. Önceden şampiyonlar bana çok büyük insanlar gibi geliyordu ama şimdi daha normal geliyor. Balkanlar'da ve Avrupa’da başarı elde etmek istiyorum." diye konuştu.

“EVDE BİLE BİRBİRİMİZE HAREKETLERİ GÖSTERİYORUZ”

Kardeşi sayesinde judoya başladığını ifade eden Elif Şimşek de "Kardeşimden sonra judoya başladım ve bu sporu çok sevdim. Birlikte antrenman yapmak çok güzel bir duygu. Evde bile birbirimize hareketleri gösteriyoruz. Bizden küçük kardeşimize bile bazı hareketleri öğretiyoruz." dedi.

Hedefinin milli takım olduğunu söyleyen Elif Şimşek, "Yorucu oluyor ama emek olmadan başarı olmuyor. Milli sporcu olmak, dereceler almak ve Balkan Şampiyonası’na gitmek istiyorum." diye konuştu.