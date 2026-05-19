Tokat ve Amasya'da "baraj" alarmı. Evler tahliye edildi, 12 kilometre yığınak yapıldı

Risk nedeniyle önce Devlet Su İşleri (DSİ) kriterlerine uygun olmadığı belirtilen Çedaş Köprüsü yıkıldı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, nedenini şöyle anlattı:

- "Biliyorsunuz Tokat'ta ve Tokat'a yakın lokasyonlarda ciddi anlamda sel felaketi yaşanması tahmin ediliyor. Turhal, Niksar ve Erbaa'da da sel felaketi yaşandı. Tokat merkezde de biliyorsunuz dolusavak dediğimiz Almus Barajı artık taşmak üzere, söylenen bilgiler bu şekilde.

- 40 santim civarında bir şeyin kaldığı söyleniyor. Malum bu dolusavak taştığı andan itibaren Tokat merkeze de 6 saat içerisinde ulaşması düşünülüyor. Tabii bilgiler malum, Devlet Su İşleri tarafından da bize iletilen bilgiler. İşte 6-6,5 saat civarında ulaşacağı söylendiği için biz Çedaş Köprüsü'nü kaldırmak durumunda kaldık.