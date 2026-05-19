Tokat ve Amasya'da "baraj" alarmı. Evler tahliye edildi, 12 kilometre yığınak yapıldı
19.05.2026 10:15
Son Güncelleme: 19.05.2026 17:26
Tokat ve Amasya'da günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından Almus Barajı yüzde 100 dolarak taşma seviyesine geldi. Bazı mahalleler tahliye edildi, eğitime ara verildi. Önlem olarak taş ve kum torbalarından yığınak yapıldığı görüldü.
Uzun süredir küresel iklim değişikliğiyle mücadele eden Türkiye'de yağışlar, son aylarda önceki yıla kıyasla yüzde 73 oranında artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kurumak üzere olan birçok baraj hayata döndü, bazıları dolup taştı.
Son "taşkın beklentisi" haberi Tokat'ın Turhal ilçesinden geldi. Yağışlar nedeniyle zaten ciddi su baskınları yaşanan kentte Almus Barajı yüzde 100 dolarak maksimum kapasiteye ulaştı. Bu durum, yetkilileri ve bölgede yaşayanları alarma geçirdi.
"12 KİLOMETRE TAHKİMAT YAPILDI"
Tokat Valisi Abdullah Köklü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli ve Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural ile ilçeden geçen ırmak boyunca yürütülen çalışmaları inceledi.
Yeşilırmak'ın debisinin bir miktar düştüğüne işaret eden Vali Köklü, şunları kaydetti:
“Bizim çalışmalarımızın asıl amacı, tahkimatla, eğer yüksek seviyede bir su gelirse bu suyun geçmesini önlemek. Onun için 6 kilometre karşılıklı 12 kilometre toplam tahkimat yapıldı.” dedi.
"MERKEZE 6 SAAT İÇİNDE ULAŞACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"
Risk nedeniyle önce Devlet Su İşleri (DSİ) kriterlerine uygun olmadığı belirtilen Çedaş Köprüsü yıkıldı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, nedenini şöyle anlattı:
- "Biliyorsunuz Tokat'ta ve Tokat'a yakın lokasyonlarda ciddi anlamda sel felaketi yaşanması tahmin ediliyor. Turhal, Niksar ve Erbaa'da da sel felaketi yaşandı. Tokat merkezde de biliyorsunuz dolusavak dediğimiz Almus Barajı artık taşmak üzere, söylenen bilgiler bu şekilde.
- 40 santim civarında bir şeyin kaldığı söyleniyor. Malum bu dolusavak taştığı andan itibaren Tokat merkeze de 6 saat içerisinde ulaşması düşünülüyor. Tabii bilgiler malum, Devlet Su İşleri tarafından da bize iletilen bilgiler. İşte 6-6,5 saat civarında ulaşacağı söylendiği için biz Çedaş Köprüsü'nü kaldırmak durumunda kaldık.
“KÖPRÜ RİSKİ BERTARAF ETMEK İÇİN YIKILDI"
- Burası Devlet Su İşleri'ne uygun bir köprü değildi. Toplamda alt tabandan yukarı doğru en alt kısmı iki metre civarında. İster istemez bu sıkıntıyı bertaraf etmek bakımından bunu kaldırmak zorundaydık."
KÖY VE MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ
Alınan ikinci önlem, Turhal ilçesinde bazı mahalleler ve köylerin tahliye edilmesi oldu.
Turhal Afet Koordinasyon Kurulu'nun açıklamasında Almus Barajı'ndaki su seviyesinin kritik noktaya ulaştığı belirtildikten sonra boşaltılan yerleşim yerleri şöyle sıralandı:
“Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova mahalleleri ile Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak ve Samurçay köyleri.”
EĞİTİME ARA VERİLDİ
Buralarda çarşamba günü eğitime ara verildiği açıklandı. Bazı işletme ve konut sahipleri, kapıların önüne kum torbaları koyarak önlem almaya çalıştı.
İş makineleriyle Yeşilırmak boyunca taş ve hafriyat malzemesi istiflenerek set oluşturuldu.
KALACAK YERİ OLMAYANLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLECEK
Jandarma ekipleri mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara evlerini tedbir amaçlı boşaltmaları gerektiğini bildirdi.
Kalacak yeri olmayanların KYK yurtlarına yerleştirileceği ifade edildi.
ÇARŞAMBA SABAHI BEKLENİYOR
Suyun yerleşim alanlarına ulaşmaması için birçok noktada koruma çalışması yapıldı.
Dolusavakların çarşamba sabahı taşacağı düşünülüyor.
AMASYA DA ALARMDA
Durum komşu il Amasya'da da alarma neden oldu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili dolayısıyla bugün kapalı olan okullar, çarşamba günü de tatil edildi. Köprü kıyıları ve kritik noktalara ise yığınak yapılarak önlem alınmaya başlandı.
3 metreye ulaşan nehir sularını kaygıyla takip eden vatandaşlardan Üzeyir Taşdemir, "Evleri ırmak kenarında olan arkadaşlarımızın Allah yardımcıları olsun. Umarım korkulan olmaz. Hep birlikte güneşli günlerin gelmesini bekliyoruz. Yağmurlar fazla oldu." diye konuştu.
Köprü kıyıları ve bazı kritik noktalara yığınak yapıldı. Merkez ve Taşova ilçelerinde okullar çarşamba günü tatil edildi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde de iki gün önce bölgede etkili olan yağışlar ve Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının açılması sonrası Yeşilırmak'ın debisi yükselmiş, Ovayurt köyünde su kritik seviyeye ulaşmıştı.
Ekipler bölgede set çalışması yaparak suyun yerleşim alanlarına ilerlememesi için önlem almıştı.
ERZİNCAN VE ERZURUM TETİKTE
Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve Erzurum'da etkili olan yoğun yağışlar ile hızlı kar erimeleri nedeniyle bazı barajlarda kontrollü su salımı yapılacağını bildirdi.
"Erzincan Tercan Barajı, Erzincan Turnaçayırı Barajı, Erzurum Arkun Barajı ve HES, Erzurum Ayvalı Barajı ve HES, Erzurum Hınıs Başköy Barajı, Erzurum Pazaryolu Barajı, Erzincan Bağıştaş 1 Barajı ve HES."
etkililer, tahliye süreciyle birlikte akarsu yataklarında su seviyesinin yükselebileceğine dikkati çekerek vatandaşların resmi duyuruları takip etmelerini ve barajlar ile akarsu yataklarından uzak durmalarını istedi.
YASAL UYARI
TOKAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TOKAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.