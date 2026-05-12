Tonlarcası çiftçinin elinde kaldı. Depoda 40 liraya satılmayı bekliyor
12.05.2026 11:11
Isparta'da geçtiğimiz sezondan kalan yaklaşık 50 bin ton elma, soğuk hava depolarında alıcılarını beklemeye devam ediyor.
Bu sezon yaşanan zirai don nedeniyle rekoltenin düşmesi, üreticileri ekonomik açıdan zor durumda bıraktı.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Isparta Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Müstahattin Selçuk, depolardaki elma miktarına yönelik konuştu.
Selçuk, bazı açıklamalarda ifade edildiği gibi 100 bin ton değil, yaklaşık 50 bin ton elmanın depolarda bulunduğunu belirtti.
"1 AY İÇİNDE TÜKETİLMESİ GEREKİYOR"
Ürünlerin stok amacıyla tutulmadığını vurgulayan Selçuk, "Bu ürünler, çiftçimizin elinde kalan ve değerinde satılamadığı için depolarda bekletilen ürünlerdir. Stokçuluk söz konusu değildir" dedi.
Öte yandan yetkililere çağrıda bulunan Selçuk, depolarda bulunan elmaların okullarda, askeriyelerde ve toplu tüketim yapılan yemekhanelerde kullanılması gerektiğini ifade etti.
Selçuk, "Bu elmaların 1 ay içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Aksi takdirde meyve suyuna gitmek zorunda kalacak" şeklinde konuştu.
KALİTESİNE GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR
Sezonun sonuna gelindiği için şu anda depolardaki elmanın kilogram fiyatının 40 lira bandında olduğunu belirten Selçuk, elmanın iriliğine ve kalitesine göre bu fiyatın değişebildiğini ifade etti.
Selçuk, “Elma üretimi büyük emek isteyen bir süreçtir. Dikiminden sulamasına, gübrelemesinden budamasına kadar birçok aşamada yoğun iş gücü vardır. Tarım sektörü de en az inşaat sektörü kadar ekonomiyi canlandıran bir alandır” şeklinde konuştu.
YASAL UYARI
ISPARTA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ISPARTA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.