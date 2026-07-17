Toprağın 20 santim altında tam 22 ton keşfedildi. Kilosu 750 Euro'ya kadar alıcı buluyor

Yer altında yetişen trüf mantarının özel eğitimli köpekler ve 'trüf avcısı' olarak bilinen kişiler tarafından bulunduğunu anlatan Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, 2024 yılından beri yapılan satışlarla yaklaşık 30 milyon liranın ülke ekonomisine kazandırıldığı bilgisini verdi. Karakurt, doğada kendiliğinden yetişen trüf mantarını meşe ağaçlarının köklerine aşılayarak üretim yaptıklarını da kaydeden Karakurt, "Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü yönetim alanı dahilinde, ilk defa 'yapay trüf ormanı tesis edildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Cephanelik ağaçlandırma sahasında 2 hektar sahada bin 50 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanını toprakla buluşturduk. Ayrıca Erzincan'ın Refahiye ilçesi Damlaca köyü içerisinde bir hektar alanda550 adet, Üzümlü ilçesi Ocakbaşı köyünde ise bir hektar alanda 550 adet olmak üzere toplam 2 hektar alanda bin 100 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanını dikildi. Böylece doğal yetişme ortamının yanında yapay olarak da trüf mantarının yetişmesine ve ekonomiye girmesine katkıda bulunduk" diye konuştu.