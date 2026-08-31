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Toprak altında kalan ahırda 5 büyükbaş öldü

31.08.2026 13:36

DHA

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Ordu'nun Akkuş ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen heyelanda toprak altında kalan ahırdaki 5 büyükbaş öldü.

Toprak altında kalan ahırda 5 büyükbaş öldü
DHA

Akkuş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli sağanağın ardından yamaçtan kayan toprak, Halil Güney'e ait ahırın üzerine aktı. 

Toprak altında kalan ahırda 5 büyükbaş öldü 1
DHA

İçerisinde 10 büyükbaşın bulunduğu ahırın büyük bölümü toprak altında kaldı. Durumu fark eden Güney, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Toprak altında kalan ahırda 5 büyükbaş öldü 2
DHA

Güney, ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Adrese sevk edilen Akkuş Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yaptığı çalışmayla 10 büyükbaştan 5'ini kurtardı. Toprak altında kalan 5 büyükbaş ise öldü.

AKKUŞ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DESTEK 3
DHA

AKKUŞ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DESTEK

Olay yerine gelen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, hayvanları ölen Halil Güney'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Demirci, Güney'in yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve yaralarının sarılması için kendisine destek olacaklarını söyledi.

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