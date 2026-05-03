Toprak altından çıkıyor, altın kadar değerli. Kilosu bin 500 TL ama bulması sabır istiyor

Yaklaşık 30 yıldır dolaman arayan Fevzi Tek, "Ben 50 yaşımdayım, yaklaşık 20 yaşımdan beri topluyorum dolaman mantarını. Tadını kuzu etine benzetiyoruz ama kuzu etinden de tatlı. Kırsal bölgelerde çıkıyor çoğunlukla. Yağmur yağdıkça sayısı artıyor. Biz satmıyoruz ama arkadaşlar satarken az önce şahit oldum, kilogramını bin 500 TL'ye sattıklarına şahit oldum. Dolaman mantarını toplaması da çok zor. Mesela akşama kadar dolaşsak 3 kilo falan ancak toplanıyor. Eğer eylül-ekimde yeterince yağmur yağarsa nisanın sonundan mayısın sonuna kadar toplanıyor. Dolaman mantarını bulduğumda çok seviniyorum. Bence altından bile daha değerli. Altın bulsam bu kadar sevinmem. Doğada sessiz sakin bir şekilde toplaması da çok zevkli." diye konuştu.