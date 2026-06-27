"Toprak bastı" parasını iade etti, bıçaklandı

Birçok gelenek, günümüzde de yaşatılmaya devam ediyor, bunlar arasında “toprak bastı parası” da yer alıyor. Bu para, eğer damat "dışarıdansa" gelinin köyüne veya evine girerken gençler tarafından eğlence - bahşiş amacıyla talep ediliyor.

Özellikle Trakya, Ege ve Anadolu köylerinde görülüyor.

Ancak uygulama, bu kez kan dökülmesine yol açtı.

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

Tolga K., “toprak bastı parası” olarak aldığı 15 bin lirayı damadın babasına iade etti. Paranın geri verildiğini öğrenen arkadaşı Murat C., duruma oldukça sinirlendi.

Murat C., parayı isteyince iki arkadaş arasında kavga çıktı.

Murat C., yanında bulunan bıçakla Tolga K.'yı sol bacağından iki kez bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Tolga K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.