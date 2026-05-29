Toroslar'dan topluyor, evinin bahçesinde pişiriyor. 81 ilden talep var

En çok kekik yağının talep gördüğünü belirten Güven, üretimin zahmetli bir süreç olduğunu dile getirdi. Güven, “Toroslarda yetişen bitkilerin ayrı bir lezzeti ve şifası var. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Akseki'de yetişen kekiklerin kalitesine dikkat çeken Güven, bölgenin iklimi ve doğasının bitkilere eşsiz aroma kattığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerinin yıllarca bölgedeki kekikler üzerine çalışma yaptığını aktaran Güven, "Bizim yöremizde yetişen kekiklerin yağı incelendi. Almanya'da da çalışmalar yapıldı. Türkiye'nin birçok yerinden alınan numuneler arasında en iyisinin Akseki'de yetiştiği biliniyor" diye konuştu.