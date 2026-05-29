Toroslar'dan topluyor, evinin bahçesinde pişiriyor. 81 ilden talep var
29.05.2026 11:23
Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki vatandaş, Toros Dağları'ndan topladığı şifalı bitkilerden ürettiği doğal yağları yurt içi ve yurt dışına satıyor.
Toros Dağları'nın 800 ile bin 800 rakımlı bölgelerinden toplanan ve özenle işlenip doğal yöntemlerle üretilen bitkilerin yağları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Türkiye'nin 81 ilinden sipariş edilen yağlar, Avrupa'da da taleplere göre farklı ülkelere gönderiliyor. Üretime başladığı ilk yıllarda özellikle kekik bitkisini kurutup satan Abdullah Güven, daha sonra evinin bahçesindeki kazanda kaynattığı kekik bitkisini damıtarak yağını almaya başladı.
Güven, aradan geçen 30 yıllık sürede kekik bitkisinin yanına 30 bitki daha ekleyerek tesisleşti.
En çok kekik yağının talep gördüğünü belirten Güven, üretimin zahmetli bir süreç olduğunu dile getirdi. Güven, “Toroslarda yetişen bitkilerin ayrı bir lezzeti ve şifası var. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz” dedi.
Akseki'de yetişen kekiklerin kalitesine dikkat çeken Güven, bölgenin iklimi ve doğasının bitkilere eşsiz aroma kattığını söyledi.
Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerinin yıllarca bölgedeki kekikler üzerine çalışma yaptığını aktaran Güven, "Bizim yöremizde yetişen kekiklerin yağı incelendi. Almanya'da da çalışmalar yapıldı. Türkiye'nin birçok yerinden alınan numuneler arasında en iyisinin Akseki'de yetiştiği biliniyor" diye konuştu.
4 SAATTE YAĞ ÇIKIYOR
Bitki yağlarının üretim süreci hakkında bilgi veren Abdullah Güven, kazanlarda yapılan işlemlerin saatler sürdüğünü belirterek şunları söyledi:
“Kazanlara bazen 80-100 kilogram, bazen de 300 kilogram bitki atıyoruz. Yapraklı türlerde miktar daha az oluyor. Bitkileri 100-120 derece arasında kaynatıyoruz. Yaklaşık bir saat sonra yağ vermeye başlıyor. Üç saat boyunca devam ediyor ve toplam 4 saatte yağ tamamen çıkmış oluyor.”
HER BİRİNİN AYRI ŞİFASI VAR
Ürettiği 31 çeşit yağın farklı alanlarda kullanıldığını belirten Güven, vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.
Kekik yağının virüslere karşı tercih edildiğini anlatan Güven, lavanta yağının rahat uyumaya yardımcı olduğunu, nane yağının mide bulantısına ve ağız yaralarına iyi geldiğini ifade etti.
Okaliptüs yağının nefes açıcı ve sinek kovucu özelliği bulunduğunu belirten Güven, ardıç yağının ise eklem ağrıları ile nefes darlığı belirtilerini azalttığını öne sürdü.
Menengiç yağının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getiren Güven, "Alan vatandaşlar sürekli yeniden sipariş veriyor" dedi.
"BU İŞİ BÜYÜTECEĞİZ"
Daha önce 30 çeşit bitki ve tohumdan yağ çıkaran Abdullah Güven, son olarak incir çekirdeği yağı üretimine başladığını belirtti.
Oğlu ile birlikte sürekli yeni bitkiler üzerine araştırmalar yaptıklarını belirten Güven, "Toros Dağları'nda hangi bitkilerden yağ çıkarabiliriz diye sürekli araştırmalar yapıyoruz. Bu işi büyüteceğiz. Büyük bir fabrika yapacağız. Ruhsatını aldık" diye konuştu.
