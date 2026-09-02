Trabzon’da toplanıyor, Bayburt’ta kurutuluyor. Lezzet için güneş yolculuğu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonunda kabuklu fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç oranı üzerinden Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, Levant kalite için 250 lira olarak açıkladı. Yüzde 50’nin üzerindeki her bir randıman için kilogram fiyatına Giresun kalite fındıkta 5 lira 10 kuruş, Levant kalite fındıkta ise 5 lira ilave edilecek.

Kurutma işleminin ardından ürünlerini satışa hazırlayacak olan Hasan Hüseyin Alemdar, fındık fiyatlarının üretici açısından önemli olduğunu söyledi. Fındıklarının en iyi burada kurduğunu aktaran Alemdar, "Fındığı topladık. Hava muhalefeti nedeniyle kurutamıyoruz. Diğer müstahsillerde olduğu gibi bizler de fındığı kurutmak için Bayburt’a geldik. Nasip olursa 3-4 gün buradayız. Fındığımızı iyi bir fiyata satabilirsek inşallah seneyi bereketli bir şekilde kapatmış olacağız" diye konuştu.

TMO’nun açıkladığı fiyat ile tüccarların verdiği fiyat arasındaki farka değinen Alemdar, "TMO tarafından fındık fiyatı 255 lira fiyatı açıklandı. Fakat biz o paradan satamıyoruz. Tüccar 170-180 liralardan alıyor, bu çok düşük bir meblağ. İnşallah yine ofisin vermiş olduğu fiyata satarız da az zarar etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Kurutma işleminin ardından fındıklarını temizleyip kentten ayrılacaklarını söyleyen Alemdar, "Burada fındığımızı da güzelce temizleyebilirsek inşallah buradan da ayrılacağız" dedi.

Bayburt’ta gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Alemdar, "Burada bizleri misafir eden Bayburt halkına teşekkür ediyoruz. Herkes selam veriyor, halimizi hatırımızı soruyor. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizler de inşallah Araklı’da kendilerini ağırlamak isteriz" şeklinde konuştu.