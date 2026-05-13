Trafikte dansın bedeli ağır oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 9 Mayıs'ta bir otomobilin önünde dans eden R.D. trafik akışının durmasına neden oldu.

Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri, R.D'ye, "Kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmek" maddesinden 25 bin lira, "taşıt yolunda trafiğe engel oluşturacak davranışlarda bulunmak" maddesinden 5 bin 662 lira olmak üzere toplamda 30 bin 662 lira idari para cezası kesti.

R.D. hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” ve “ulaşım araçlarının hareketinin engellemesi, kaçırılması veya alıkonulması” suçlarından adli işlem yapıldı.