Trafikte dansın bedeli ağır oldu
13.05.2026 13:22
Sakarya'da trafikte dans ederek ulaşımın aksamasına neden olan kadına 30 bin 662 TL idari para cezası uygulandı. Kadın, görüntüleri "Bedel ödendi." notuyla paylaştı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 9 Mayıs'ta bir otomobilin önünde dans eden R.D. trafik akışının durmasına neden oldu.
Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri, R.D'ye, "Kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmek" maddesinden 25 bin lira, "taşıt yolunda trafiğe engel oluşturacak davranışlarda bulunmak" maddesinden 5 bin 662 lira olmak üzere toplamda 30 bin 662 lira idari para cezası kesti.
R.D. hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” ve “ulaşım araçlarının hareketinin engellemesi, kaçırılması veya alıkonulması” suçlarından adli işlem yapıldı.
Aracın sürücüsü A.E.Y.'ye (21) ise “aracının hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak” maddesinden bin 246 lira, “sadece park lambalarıyla seyretmek” suçlamasından bin 246 lira, “saygısızca araç kullanmak” maddesinden bin lira ve “standart dışı süspansiyon sistemi bulundurma” maddesinden 5 bin lira olmak üzere toplam 8 bin 492 lira idari para cezası verildi.
24 yaşındaki kadın, hakkında uygulanan toplam 30 bin 662 lira idari para cezası üzerine aynı videoyu "Bedel ödendi." notuyla yeniden paylaşması dikkati çekti.