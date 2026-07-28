Trafikte yakalanınca hakaretler savurdu. Ehliyeti daimi iptal edildi, para cezası yedi, aracı çekildi

Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgilenen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Z.Ş. yönetimindeki otomobili kontrol etmek için durdurdu.

EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ, 25 BİN LİRA PARA CEZASI YEDİ

Yapılan kontrollerde Z.Ş.’nin 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olan Z.Ş.’nin ehliyeti daimi iptal edilirken 25 bin TL idari para cezası kesildi.