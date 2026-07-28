Trafikte yakalanınca hakaretler savurdu. Ehliyeti daimi iptal edildi, para cezası yedi, aracı çekildi
28.07.2026 12:53
Kayseri’de alkollü aday sürücü ekiplere zor anlar yaşattı. Ehliyeti daimi olarak iptal edilen kadın, aracının da çekileceğini anlayınca etrafa hakaretler savurdu.
Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgilenen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Z.Ş. yönetimindeki otomobili kontrol etmek için durdurdu.
EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ, 25 BİN LİRA PARA CEZASI YEDİ
Yapılan kontrollerde Z.Ş.’nin 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olan Z.Ş.’nin ehliyeti daimi iptal edilirken 25 bin TL idari para cezası kesildi.
Yasal sınırın çok üzerinde olan Z.Ş. uzun süre görev başındaki polislere zor anlar yaşattı.
Otomobilinin çekileceğini duyan Z.Ş. aracına oturdu, yaklaşık bir saat boyunca ekiplere direndi.
Kendisini görüntüleyen gazeteciye ve polis ekiplerine hakaretler savuran Z.Ş., güçlükle ikna edilerek araçtan indirildi.
Z.Ş.’nin kullandığı otomobil çekiciyle kaldırıldı.
Z.Ş. hakkında "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılırken ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.