"Trakya'nın sarı gelini" olarak biliniyor. Son yağışlar bereketini artırdı
01.06.2026 09:44
İlkbahar dönemindeki yağışlarla, üreticinin 'sarı gelin' olarak adlandırdığı ayçiçeğinde yüksem verim bekleniyor.
Türkiye'nin yağlık ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Trakya'da ayçiçeğinde son 2 yıldır aşırı sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde yüzde 50'ye varan ürün kaybı oldu. Kuraklık nedeniyle bölgede zarar eden ayçiçeği üreticisi bu yıl kanolaya ağırlık verdi.
Prof. Dr. Halim Orta, ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Trakya'da, son yağışlarla tarımsal kuraklık tehlikesinin azaldığını söyledi.
İklim değişikliğiyle birlikte özellikle son 2 yıldır yaşanan kuraklığın, bu sene beklenmediğini dile getiren Prof. Dr. Orta, "Üretici, eğer ekonomik olarak da desteklenir, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerini de gerçekleştirebilirse, önemli düzeyde ova ortalamasına yakın verimler bekliyoruz" diye konuştu.
Prof. Dr. Orta, “Gözle görülür biçimde Trakya'da bu yıl ayçiçeği ekiliş alanlarının hemen hemen yarısı yok gibi. Bunlar kanolaya döndü" şeklinde konuştu.
Ayçiçeğinin haziran sonlarına doğru çiçeklenmeye başlayabileceğini ifade eden Orta, yağış olması durumunda 200 kilogramlara varan verim görülebileceğini aktardı.
"GENÇLERİMİZ TARIMI TERCİH ETMİYOR"
Prof. Dr. Orta, Trakya'nın Türkiye'nin tarımsal üretimi açısından sigortası olduğunu belirterek, sözlerini şu şekilde noktaladı:
“Tarımda sanayinin çok ağır olmasından dolayı çalıştıracak, çalışacak genç nüfus yok. Bu gelişmiş teknolojiyi, mekanizasyonu kullanabilme yetisinde olan gençlerimiz, tarımı tercih etmiyorlar. Ahırlar, ağıllar boşaldı. Bir de bu yıl yaşanan savaş nedeniyle girdilerde gübrede yüzde 300'lere varan, tarımsal ilaçlarda ortalama yüzde 150'yi bulan fiyat artışları çiftçiyi çok ciddi bir alım fiyatı beklentisine yöneltti. Açıklanacak yüzde 10 veya 20'lik artışlarla oluşturulacak ayçiçeği ve buğday fiyatlarının karşısında üretim çok zorlaşır.”
