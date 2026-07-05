Trump'ın kızı olduğunu iddia eden kadın yine sosyal medyanın diline düştü
05.07.2026 11:54
Son Güncelleme: 05.07.2026 11:54
ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu ileri süren Necla Özmen'le ilgili esprili bir video, sosyal medyada gündem oldu. Bir Instagram kullanıcısı, Özmen'in kızı, Trump'ın da torunu olduğunu ileri sürerek "Bana sahip çıkın." dedi. Paylaşım binlerce yorum aldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne süren ve 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi ona oda hazırlayan Necla Özmen, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.
Annesinin Trump ile bir dönem yasak aşk yaşadığını, bu gerçeğin kendisine 2017 yılında itiraf edildiğini ileri süren Özmen, Ankara 27. Aile Mahkemesi'nde babalık davası açmış, ancak dosya reddedilmişti.
Necla Özmen son olarak NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı'na seslenmişti.
Trump için kendi evinde bir oda hazırlayan kadın, "Sevgili babacığım, senin kalabileceğin bir oda hazırladım. Umarım rahat edersin." demiş ve şunu eklemişti:
“Türkiye’de büyüdüğüm için ona Türk mutfağından lezzetler hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah gelir, evimi ve yaşantımı görür. Heyecanlıyım.”
Necla Özmen, son demecinin ardından bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, paylaşımların altında durumu tiye alan binlerce yorum yaptı.
Kübra Yıldırım da konuya espriyle yaklaşan Instagram kullanıcılarından biri oldu. Çektiği videoda Özmen'in annesi olduğunu ileri süren Yıldırım, şunları söyledi:
“Buradan anneme sesleniyorum. Dedem Trump Ankara'ya gelince bana haber vereceksiniz. Bana sahip çıkacaksınız. Ben burada zor durumlarda kalıyorum. Zor durumlarda yaşıyorum. Dedem torununa, sen de kızına sahip çıkacaksınız.”