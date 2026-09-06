Tüm Türkiye’de donör arıyordu, mucize evinden çıktı. Dermanını 2 yılın sonunda kendi evladında buldu
06.09.2026 10:03
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 yıl önce yakalandığı siroz hastalığı nedeniyle karaciğer nakli bekleyen Cuma Akpınar, kendi evladının karaciğerini vermesiyle hayata tutundu.
Türkiye'nin dört bir yanında uygun donör arayan Akpınar, evladından yapılan karaciğer nakli sayesinde eski sağlığına kavuşarak hasret kaldığı camisinin yolunu tutmaya başladı.
2 YIL ÖNCE TEŞHİS KONDU
Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde yaşayan Cuma Akpınar, 2 yıl önce mide kanaması şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tahlillerle siroz hastalığına yakalandığını öğrendi. Siroz hastası olduğunu öğrendiği andan itibaren hayatı değişen Akpınar'ın yeniden sağlığına kavuşması için karaciğer nakli olması gerekiyordu. Akrabalarıyla nakli uyumlu olmasına rağmen Akpınar, vericilerin sağlık durumlarından dolayı nakil gerçekleşemedi.
DERDİNE DERMANINI EVLADINDA BULDU
Aylarca yatalak halde karaciğer nakli bekleyen Akpınar'ın oğluna yapılan testlerde nakledilebileceği ortaya çıktı. Türkiye'nin her yerinde nakil için uyumlu donör arayan Akpınar'a kendi oğlundan karaciğer nakli yapıldı ve sağlığına kavuştu. Hasta olduğu sürece ibadetlerini yapmakta zorlanan Akpınar, evladı sayesinde hayata tutunarak hasret kaldığı camiye giderek ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Hasta olduğu zamanda umreye gitme hayali olduğunu ifade eden Akpınar, umreye gitmek istediğini söyledi.