Tunceli'de 3 bin 272 mayın etkisiz hale getirildi

Vali Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay ve Vali Yardımcısı Hakan Öznay ile birlikte Karşılar Karakolu çevresindeki mayın temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Aygöl, JÖMAT ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak görev yapan personele çalışmalarında kolaylık diledi.

Şefik Aygöl, kentte ekiplerin yaptığı çalışmayla 3 bin 272 mayının temizlendiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Şu anda biz ilimizin merkeze bağlı karşılar bölgesi dediğimiz bölgedeyiz. Jandarma teşkilatımızın Özel Mayın Arama Tabur Komutanlığı ekiplerince şu anda mayın taraması yapılıyor, temizliği yapılıyor. Sadece bu bölgede 180 mayın konulduğunu ve bunların bugün itibariyle hepsini temizlediğini memnuniyetle gördük. İlimizde bugüne kadar 3 bin 272 mayın temizlendi. Burada önemli olan husus şu yani zamanda mayınlama yapıldı. Çünkü ciddi bir terör baskısı, terör tehdidi ve vatandaşımızı huzursuz eden bir tehdit vardı. Bugün bu temizliğini yapıyoruz” dedi.