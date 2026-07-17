Tunceli'de 3 bin 272 mayın etkisiz hale getirildi
17.07.2026 11:36
Tunceli'de 1990'lı yıllarda döşenen mayınların temizlenmesi çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar 3 bin 272 mayın etkisiz hale getirilirken, bu alanların güvenli şekilde kullanıma açılması hedefleniyor.
Tunceli'de 1990'lı yıllarda terörle mücadele kapsamında kırsal alanlar, ormanlık bölgeler ve karakol çevrelerine döşenen mayınların temizlenmesi çalışmaları sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen faaliyetlerde, Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı JÖMAT Tabur Komutanlığı ekipleri, sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu operasyonlarda zorlu arazi koşullarında özel koruyucu kıyafetlerle görev yapıyor.
Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Karşılar mevkisinde çalışan ekipler, önce bölgede keşif yapıyor, ardından dedektörlerle tespit edilen mayınları şiş, çekiç ve özel ekipmanlar kullanarak dikkatlice toprak altından çıkarıp kontrollü şekilde imha ediyor. Kayıt altına alınarak metre metre ilerletilen çalışmalarda taranan alanlar şeritlerle işaretleniyor.
Kent genelinde bugüne kadar 3 bin 272 mayın etkisiz hale getirilirken, temizlenen alanların tarım, hayvancılık ve doğa turizmi için güvenli şekilde kullanıma açılması amaçlanıyor.
"BUGÜNE KADAR 3 BİN 272 MAYIN TEMİZLENDİ"
Vali Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay ve Vali Yardımcısı Hakan Öznay ile birlikte Karşılar Karakolu çevresindeki mayın temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Aygöl, JÖMAT ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak görev yapan personele çalışmalarında kolaylık diledi.
Şefik Aygöl, kentte ekiplerin yaptığı çalışmayla 3 bin 272 mayının temizlendiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Şu anda biz ilimizin merkeze bağlı karşılar bölgesi dediğimiz bölgedeyiz. Jandarma teşkilatımızın Özel Mayın Arama Tabur Komutanlığı ekiplerince şu anda mayın taraması yapılıyor, temizliği yapılıyor. Sadece bu bölgede 180 mayın konulduğunu ve bunların bugün itibariyle hepsini temizlediğini memnuniyetle gördük. İlimizde bugüne kadar 3 bin 272 mayın temizlendi. Burada önemli olan husus şu yani zamanda mayınlama yapıldı. Çünkü ciddi bir terör baskısı, terör tehdidi ve vatandaşımızı huzursuz eden bir tehdit vardı. Bugün bu temizliğini yapıyoruz” dedi.
"MAYIN TEMİZLİĞİYLE GÜVENLİ ALANLAR GENİŞLİYOR"
Vali Aygöl, temizlenen alanların tarım, hayvancılık ve doğa turizmine açılacağını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere bütün bölgelerinde Terörsüz Türkiye'yi tartışıyoruz, terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Şu anda dağlarımızda, ovalarımızda, şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizin her yerinde huzur hakim. Bunun gereği olarak da şimdi bu mayınlar bakanlıklarımızın, İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle tek tek kaldırılıyor. Buralar temizlendikçe, bu bölgelerde vatandaşlarımız hayvancılık yapıyor, tarımla uğraşıyor ve onlara alan açılacak. Turizm alanlarına dönüşecek. Vatandaşlarımız için gerçekten çok tarihsel bir dönüm noktası yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu memlekette oluşmuş olan bu Terörsüz Türkiye'nin getirdiği bu güzelliklerin devam etmesini diliyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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