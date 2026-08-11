Tüpgaz bayisinde tüpler peş peşe patladı

Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan bazı itfaiye personeli ve vatandaşlar etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak ve soğutma çalışmalarını sürdürmek için müdahalesi devam ediyor.