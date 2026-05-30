Turizm cenneti ziyarete kapatıldı
30.05.2026 14:53
Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu, Çekerek Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kanyonun giriş bölgesinin sular altında kaldığı belirtildi.
Kanyonun ziyarete kapatıldığının aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Çekerek Irmağı’ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kazankaya Kanyonu giriş bölgesi sular altında kalmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla kanyonun yaya girişine ve ziyaretlere geçici olarak kapatılması sağlanmış, kanyon içerisindeki vatandaşlar güvenli şekilde bölgeden tahliye edilmiştir. Konu hakkında ilgili kurumlarımızla koordineli olarak gerekli takip ve değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir."
“Yozgat'ın turizm cenneti” olarak tanımlanan kanyon, Aydıncık'ın Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un İncesu köyünde bitiyor.
Kanyonda mağara, milattan önce 2. yüzyıla ait sur ve Hitit kalıntıları yer alıyor.
Sur duvarından girdikten sonra kanyonun her iki yanında yükselen kayalar üzerinde yapı kalıntıları, hatıl yerleri, basamaklı açık hava kaya sunakları ve tanrıça Kybele kabartması görülüyor.
Anadolu’da Hellenistik döneme tarihlendirilen Kybele kabartmalarının en büyüğü olarak nitelendirilen kabartma, MÖ II. yüzyıla tarihlendiriliyor.
