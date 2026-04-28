Türk dizilerinden etkilenen turistler buraya akın ediyor. 800 yıllık tarihi var
28.04.2026 11:30
DHA
Aksaray'daki Sultanhanı Kervansarayı, Türk dizilerinden etkilenen yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.
Birinci Alaeddin Keykubad döneminde yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaştı ve türünün en büyüğü olarak biliniyor.
Kervansaray, restore edildikten sonra boş odaları aslına uygun hale getirilip turizme kazandırıldı. 800 yıldır ayakta olan ve 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı’nı yılda ortalama 200 bin yabancı turist ziyaret ediyor.
Aksaray Turizmciler Derneği Başkanı da olan Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, popüler konum hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Biz meclis kararıyla yerli misafirlerimizden ücret almama kararı aldık. Bunu da kendi kültürümüzü tanıtmak için yaptık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe verdi, biz de restorasyonunu tamamladık. Han odalarını günün şartlarında nasıl yaşanmışsa, o şekilde yaşatılması istedik.''
Solak, ‘’Daha önce gelen misafirlerimiz, 15 dakika kervansarayı gezip gidiyorlardı. Şimdiyse saatlerce buradan çıkamıyorlar. Savaşlar durursa hedefimiz 600-700 bin turist ağırlamak" şeklinde konuştu.
Türk dizilerinin turizme katkısına değinen Solak, "Önceleri buraya çok az İtalyan turist gelirken şu anda en fazla İtalyanlar gelmeye başladı. Endonezyalılar da bizim dizilerimizden etkilenip soluğu burada alıyorlar'' dedi.
İngiliz turistlere Sultanhanı'nı tanıtan profesyonel tur rehberi Doç. Dr. Nur Ündey ise kervansarayın, son yıllarda yapılan değişimle çok daha güzel ve etkileyici bir hale geldiğini belirtti.
