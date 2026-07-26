Türkiye Finlandiya'dan ithal ediyordu, artık Erzurum'daki ağaçlardan üretilecek. Diş macununda bile var

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, "Sarıçamın ibresinden elde edilen pinene yağı denen bir uçucu yağ var. Bunu bölgemizden üretebilmek için Şenkaya ve Sarıkamış'taki ormanlık alanlardan örnekler aldık. Distilasyon ünitelerinde, bunların yağlarını çıkarttık. Sonra kaliteleri nasıl diye ilgili kuruluşlara göndererek bunların tahlillerini yaptırdık. Çok iyi sonuçlar aldık." dedi.

"Toplanma zamanı çok önemli olduğu için Atatürk Üniversitesi ile bir proje yapmak üzereyiz." diyen Karakurt, "Laboratuvar koşullarında hangi ay bu ibrelerdeki yağ oranı daha yüksekse, o ayı tam belirlemek üzere her ay örnekler alıp, laboratuvarlar koşullarında bunların yağlarını çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreç sona erdikten sonra ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) kapsamında vatandaşlara hibe ya da kredi yoluyla distilasyon ünitesi kazandıracaklarını anlatan Karakurt, "Daha sonra bu sarıçamın ibrelerinden elde ettiğimiz uçucu yağı da çıkararak piyasaya arz etmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.