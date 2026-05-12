Türkiye'de ilk kez bu ilde uygulanmaya başladı. Sınır kapılarında yeni dönem

ASELSAN tarafından üretilen ve güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü haline gelen yaka kamerası, suçlular ve suça karışan araç plakalarını anında belirliyor.

Dokunmatik ekranı ve gece görüşü imkanı veren LED aydınlatmalarının yanı sıra tasarımıyla da sahada güvenlik güçlerine kolaylık sağlayan ODAKAN yaka kamerası, sesli video kaydı yaparken yüksek çözünürlüklü görüntü alıyor.

Hem merkeze canlı yayın yapan hem de görüntüyü hafızasına kaydeden kamera sayesinde anlık taramayla aranan suçlular veya suça karışmış araç plakaları sahada görevli güvenlik güçlerinin kullandığı cihaza bildiriliyor.