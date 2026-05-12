Türkiye'de ilk kez bu ilde uygulanmaya başladı. Sınır kapılarında yeni dönem
12.05.2026 09:50
Hakkari'de sınır kapılarında görevli İl Emniyet Müdürlüğü personeli, yaka kamerası kullanımına başladı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte daha önce trafik birimlerinde uygulanan yaka kamerası sistemi, farklı hizmet alanlarında da kullanıma sunuldu.
UYGULAMA İLK HAKKARİ'DE BAŞLADI
Ülkede ilk kez kentte hayata geçirilen uygulama kapsamında Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı, Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı ve Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda görev yapan personel, yaka kamerası kullanımına geçti.
Ses ve görüntü kaydı yapabilen, yüz tanıma özelliğine sahip yaka kamerası uygulamasıyla personelin görev güvenliğinin artırılması, vatandaşlarla yürütülen işlemlerin daha şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir şekilde kayıt altına alınması amaçlanıyor.
GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ÜÇÜNCÜ GÖZÜ
ASELSAN tarafından üretilen ve güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü haline gelen yaka kamerası, suçlular ve suça karışan araç plakalarını anında belirliyor.
Dokunmatik ekranı ve gece görüşü imkanı veren LED aydınlatmalarının yanı sıra tasarımıyla da sahada güvenlik güçlerine kolaylık sağlayan ODAKAN yaka kamerası, sesli video kaydı yaparken yüksek çözünürlüklü görüntü alıyor.
Hem merkeze canlı yayın yapan hem de görüntüyü hafızasına kaydeden kamera sayesinde anlık taramayla aranan suçlular veya suça karışmış araç plakaları sahada görevli güvenlik güçlerinin kullandığı cihaza bildiriliyor.
Geniş açı çekim yapabilen kamera, ASELSAN vakum sistemiyle şarj ediliyor. Şarj sırasında hafızadaki görüntüler merkezdeki kayıt birimlerine aktarılıyor.
Harici bataryayla çalışan yaka kameralarının yedek bataryaları kullanım devamlılığını da sağlıyor.
Kritik görevlerde ve anlarda kesintiye neden olmamak için batarya değişimi sırasında yaka kamerası çalışmaya devam ediyor, kayıt tuşuna basılmadan önce de belli bir süre ön kayıt imkanı sağlanıyor.