Türkiye'de ilk kez üretildi, denizin altına bırakılacak. Tespit edilmesi çok zor

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; deniz dibinin yapısına uygun olarak tasarlanan Malaman, aşırı ısınma ve mermi çarpmalarından etkilenmeden güvenli şekilde görev yapabiliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine giren Malaman, 400 kilogramı duyarsız su altı patlayıcı olmak üzere yaklaşık 600 kilogram ağırlığa sahip.