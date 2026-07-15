Türkiye'de ilk olmuştu. Bir dönem sona erdi

Kanun kapsamında eğitim gören çırakların dört yıl boyunca devlet destekli çırak ve kalfa maaşı aldığını belirten Kuru, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin uluslararası geçerliliğe sahip NACE kodlu mesleki yeterlilik belgeleriyle Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na kayıt yaptırabildiğini, düşük faizli esnaf kredilerinden yararlanarak kendi işletmelerini kurma fırsatı elde ettiğini kaydetti.

Bu sistemin özellikle kırsalda yaşayan gençler için önemli bir umut olduğunu vurgulayan Kuru, uygulamanın arıcılık başta olmak üzere küçük ölçekli üretim alanlarında çok başarılı sonuçlar verdiğini savundu.

Ancak son dönemde yapılan mevzuat değişikliğiyle çıraklık desteğinin 22 yaş altındaki kişilerle sınırlandırıldığını öne süren Kuru, bu kararın üniversite mezunu işsiz gençler ile genç emeklilerin mesleki eğitimden yararlanmasının önünü kapattığını iddia etti.