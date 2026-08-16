Türkiye’de ilk. Orcikten yaptılar, çok talep var

Diğer dondurmalara nazaran orcikli dondurma daha fazla rağbet görmeye başladı. Orcikli dondurmayı yaptıktan sonra, sosyal medyada gören Türkiye’nin farklı illerindeki vatandaşlara da göndermeye başladık. Orcikli dondurmayı 3-4 gündür çıkartıyoruz. Yeni çıkarmamamıza rağmen günlük 30 kiloya yakında dondurma satıyoruz. Vatandaşların talepleri tamamıyla olumlu oluyor. İlk gelen deneme amacıyla alıyor fakat sonraki gelişlerinde daha fazla alıyorlar. Vatandaşlarımız artık vişneli dondurma ve yöresel ürünlerle beraber inşallah orcikli dondurmaya da talep göstereceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.