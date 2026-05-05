Türkiye'de pek bilinmiyor ama Avrupa kapış kapış alıyor. Halk Arasında 'Kum balığı' deniyor, tam bir şifa deposu
05.05.2026 13:35
İHA
Ankara'nın Evren ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü'nde gümüş balığı av sezonu açıldı.
Ankara'nın Evren ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü'nde avlanan ve halk arasında 'kum balığı' olarak bilinen gümüş balığında av sezonu başladı.
AVRUPA KAPIŞ KAPIŞ ALIYOR
Yaklaşık 45 gün süren av döneminde avlanılan balıkların büyük kısmının yurt dışına ihraç edildiği belirtiliyor. Öte yandan, yılın 12 ayı bölgede görülen ve gölle özdeşleşen flamingolar gibi çok sayıda su kuşu, baraj gölünü sadece balıkçılık değil doğa turizmi açısından da cazibe merkezi haline getiriyor.
BESİN DEĞERİ YÜKSEK
Gümüş balığının halk arasında 'kum balığı' olarak da bilindiğini ifade eden Evren İlçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Alpay Alpaslan, "Bu balığımız gümüş balığı (Atherina), halk arasında kum balığı olarak da biliniyor. Şeffaf bir balıktır, lezzetli ve yağlı bir balıktır. Genelde yurt dışına ihraç oluyor, yurt içinde fazla tüketilmiyor. Bu yıl hava şartları soğuk geçti ve su seviyemiz de çok düşüktü. Bu yüzden bu yıl, sezon biraz daha geç başladı.
Avlanma sezonu nisan, mayıs ile eylül, ekim aylarında oluyor. Bu aylar dışında diğer aylarda balık derinlere çekiliyor. Geçen yıl 300 ton işlemiştik ama şu an yaklaşık 30 tonlardayız. Bu balığı sadece Ankara değil, Türkiye'nin her yerine tavsiye edebilirim. Çok lezzetli yağlı bir balıktır, besin değeri yüksektir" dedi.
SEZONDA TEKNE BAŞINA 25-30 TON BALIK ÇIKIYOR
35 yıldır balıkçılık yaptığını aktaran İsmail Gümüştepe, "Gümüş balığı çok güzel bir balıktır ve genelde yurt dışına ihraç ediliyor. Bu sezon balık az oldu ama geçen sene tekne başına 25-30 ton balık tutuyorduk. Çok lezzetli bir balıktır. Bu balığı patates kızartır gibi kızartıp yiyebilirsiniz. Gümüş balığını herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.
YASAL UYARI
ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.