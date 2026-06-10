Türkiye'de sadece 2 tane var. Gören bir daha dönüp bakıyor

Bu yapıdan Türkiye'de sadece iki tane olduğunu söyleyen Aslan, "Bir Rize tarafında var, bir burada var. Yani çok nostaljik bir durumu gösteriyor. O şekilde bunu restore ettirdik. Yer bulamamaktan dolayı aynı şekilde duruyor yani. Şaşırıyorlar. Oylat'tan gelen turistler oluyor, fotoğrafını çekiyorlar, oturuyorlar, çayını içiyorlar. Eski gelenekleri devam ettiriyoruz. Millet geliyor oturuyor, çayını içiyor, sohbet ediyoruz. Her pazartesi günü yemek veriyoruz. Her cuma günü sohbet ediyoruz. Dini sohbet, normal sohbet, ticari sohbet, iş adamları geliyor, hocalar geliyor, oturuyoruz, anlatıyoruz. Uzun yıllarca, kıyamet kopana kadar bu bina yaşayacak" diye konuştu.

ŞAŞIRIYORLAR

Mahalle sakinlerinden eski muhtar Selahattin Yılmaz ise, "Eskiden 1978'de Cevat Şahin dedemiz yaptırdı bunu, muhtardı o zaman. Yer bulamadığımız için yaşlılar camiyle beraber ikisini beraber yaptırdılar o zaman. Oylat'tan gelenler, nasıl diyor yol, nereye gidiyor diyor, soruyorlar. Çocukları durduruyorlar, soruyorlar. Yanlışlıkla mı girdik diyor, evin altından geçtik diyor, kahve olduğunu bilmiyorlar. Öyle şaşırıyorlar Oylat'tan gelen turistler" dedi.