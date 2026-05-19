Türkiye'de sadece Bartın'da var. Bayramda 50 bin ziyaretçi bekleniyor

Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan Türkiye'de ise sadece Bartın'daki Güzelcihasar Lav Sütunları’nı, Kurban Bayramı tatili boyunca 50 bine yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bartın il merkezine 17 km uzaklıkta olan Güzelcehisar Köyü; denizi, kumu ve eşsiz gün batımıyla bölgenin önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

Güzelcehisar sahilinde bulunan ve 80 milyon yıllık olduğu tahmin edilen lav sütunları da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. 850 metre uzunluğundaki kumsalın batı ucundan başlayan ve denizden bir duvar gibi yükselen sütun yapılı lav kayalıkları, Mugada Sahili'ne kadar ulaşıyor.

2017 yılında Tabiat Anıtı olarak ilan edilen Güzelcehisar Lav Sütunları, dünyada 4 noktada ve Türkiye’de sadece Bartın’da görülebilen ender bir doğa harikası olarak tanımlanıyor.