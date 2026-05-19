Türkiye'de sadece Bartın'da var. Bayramda 50 bin ziyaretçi bekleniyor
19.05.2026 12:39
Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi, konaklama tesislerinde rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı.
500 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar, şimdiden yüzde 80'e ulaştı.
Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra, balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik ziyaretçilerle Kurban Bayramı tatili boyunca 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, mavi bayraklı İnkumu plajı, 80 milyon yıllık Güzelcehisar Lav Sütünları ve Küre Dağları Milli Parkı gibi doğal güzelliklerin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti.
Saylam, turistlerin rahat ve huzurlu şekilde tatil yapmaları için bütün tedbirlerin alındığını da sözlerine ekledi.
Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, "Özellikle uzun süreli tatil dönemlerinde Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 15-20 bin kişi bekliyoruz" dedi.
TÜRKİYE'NİN TEK LAV SÜTUNLARI
Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan Türkiye'de ise sadece Bartın'daki Güzelcihasar Lav Sütunları’nı, Kurban Bayramı tatili boyunca 50 bine yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.
Bartın il merkezine 17 km uzaklıkta olan Güzelcehisar Köyü; denizi, kumu ve eşsiz gün batımıyla bölgenin önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor.
Güzelcehisar sahilinde bulunan ve 80 milyon yıllık olduğu tahmin edilen lav sütunları da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. 850 metre uzunluğundaki kumsalın batı ucundan başlayan ve denizden bir duvar gibi yükselen sütun yapılı lav kayalıkları, Mugada Sahili'ne kadar ulaşıyor.
2017 yılında Tabiat Anıtı olarak ilan edilen Güzelcehisar Lav Sütunları, dünyada 4 noktada ve Türkiye’de sadece Bartın’da görülebilen ender bir doğa harikası olarak tanımlanıyor.
