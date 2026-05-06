Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Yıllar sonra ziyarete açıldı

Ayhan, "Türkiye'de ayakta kalan tek piramit tipli mezar olma özelliğine sahip bu yapıyı daha erişilebilir hale getirdik. Bu çalışma, son 9 ayda hayata geçirdiğimiz 3. kültürel miras projemiz oldu" ifadelerini kullandı.

Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey de yapılan yürüyüş güzergahı ve güvenlik önlemleri sayesinde alandaki farkındalığın arttığını dile getirdi.

Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ise anıtın tarihi önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"MÖ 4. yüzyılın sonlarında inşa edilen Piramit Mezar, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Halikarnas Mozolesi'nin minyatür bir kopyası niteliğinde. Diagoras ve eşi Aristomakha adına yaptırılan bu yapı, piramit çatısı ve mezar odasındaki klineleriyle bölgedeki nadir örneklerden biridir. Marmaris'in tarihini aydınlatan bu önemli çalışma artık herkes tarafından ziyaret edilebilecek."