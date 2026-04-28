Türkiye'de yaz aylarında ortaya çıkıyor. Renkleriyle büyüledi
28.04.2026 14:08
DHA
Adıyaman’da doğa gözlemleri sırasında, gökkuzgun görüntülendi.
Parlak mavi, turkuaz ve kahverengi tonlara sahip olan gökkuzgun, Türkiye’de genellikle yaz aylarında görülüyor.
Göçmen kuşlar arasında yer alan bu tür, açık alanlar, tarım arazileri ve seyrek ağaçlık bölgelerde yaşamayı tercih ediyor.
Özellikle böceklerle beslenerek doğal dengeye katkı sağlayan gökkuzgun, göz alıcı renkleriyle dikkat çekti.
İnce yapılı olan bu kuş türünün boyutu, küçük bir kargaya benziyor. Sırtı açık kızıl olan gökkuzgun, taklalar atarak uçtuğu sırada "hak hak" gibi sesler çıkarıyor.
Türkiye'de Doğu Karadeniz’in sahil kesimleri hariç, diğer bölgelerde üreyebiliyor.
