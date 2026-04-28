Türkiye'de yaz aylarında ortaya çıkıyor. Renkleriyle büyüledi

Özellikle böceklerle beslenerek doğal dengeye katkı sağlayan gökkuzgun, göz alıcı renkleriyle dikkat çekti.

İnce yapılı olan bu kuş türünün boyutu, küçük bir kargaya benziyor. Sırtı açık kızıl olan gökkuzgun, taklalar atarak uçtuğu sırada "hak hak" gibi sesler çıkarıyor.

Türkiye'de Doğu Karadeniz’in sahil kesimleri hariç, diğer bölgelerde üreyebiliyor.