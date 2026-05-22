Türkiye'nin en büyük barajı doldu. Tahliye kapakları 7 yıl sonra açıldı
22.05.2026 10:46
Gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı'nda tahliye kapakları 7 yıl sonra açıldı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları arasında yer alan, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Şanlıurfa'da inşa edilen Atatürk Barajı, tarımsal sulama ve elektrik üretimine katkısının yanı sıra ekonomiye alternatif katkılarıyla da dikkati çekiyor.
Bölgede kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlarla barajın tam doluluk oranına yaklaşması üzerine, Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri taşkın riskine karşı kontrollü su tahliyesi başlattı.
Fırat Nehri üzerinde bulunan ve tarımsal sulama ile enerji üretiminde kritik öneme sahip barajın kapakları, daha önce 2004 ve 2019'da açılmıştı.
Bölgede kafe işletmecisi Halil Yılmaz, baraj kapaklarının açılmasının ardından insanların su tahliyesini görmek için bölgeye geldiğini belirtti.
Baraj gölünün suyunun Urfa Tüneli ile taşınmasıyla, Harran Ovası'nda yaklaşık 900 bin hektarlık alan sulanıyor.
Bozova ilçesinde sulu tarım alanlarındaki artış, pamuk üretimini kolaylaştırıyor. Baraj gölünün suyundan Şanlıurfa'ya içme suyu da sağlanıyor.
Son yıllarda Atatürk Baraj Gölü çevresindeki nüfus artışı, gölün kirlenmesine neden oldu. Adıyaman'ın atık sularının arıtılmadan göle bırakılması ve göldeki balıkçılık faaliyetlerinin de kirlilikte payı olduğu biliniyor.
