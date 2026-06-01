Türkiye'nin en büyük ikinci barajında su tahliyesi devam ediyor

Bu yıl mevsiminin yağışlı geçmesiyle birlikte, Karakaya Barajı başta olmak üzere, Türkiye'deki birçok barajda doluluk oranı artmış, bunun üzerine kontrollü su tahliyelerine başlanmıştı.

Türkiye'nin enerji üretimi açısından ikinci büyük barajı olan Karakaya Barajı'nda da 7 yıl aranın ardından yapılan su tahliyesi aralıklarla devam ediyor.

Türkiye'nin en çok enerji üreten birinci büyük barajı Atatürk Barajı iken, Karakaya Barajı'nı ise Keban Barajı takip ediyor.