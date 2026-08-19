Türkiye'nin en büyük ikinci gölüydü, renk değiştirdi. Görenler şaşkına dönüyor
19.08.2026 10:02
Yabancı ve yerli turistlerin uğrak noktası olan Tuz Gölü, alg ve bakterilerin etkisiyle pembe renge büründü.
Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.
Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan Tuz Gölü'nde algler, sıcağın ve tuzun arttığı yaz aylarında renkli madde üreterek güneşin zararlı ışınlarından korunuyor.
Bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.
Kışın buz mavisi, yazın ise beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.
Ortopedik rahatsızlıklarına şifa bulmak için Tuz Gölü'ne gelen vatandaşlar ise vücutlarını tuza gömerek şifa arıyor.
"850 KİLOMETRE YOL GELDİK"
Adem Yolcu isimli vatandaş, daha önce Tuz Gölü'nde böyle bir pembelik görmediğini ifade etti.
Yolcu, "Burası sosyal medyada çok ilgi görüyordu, o yüzden geldik. Çok fazla pembelik var, hiç böyle bir şey görmedik. Burası için 850 kilometre yol geldik. Kuzenimin ayağında kaşıntı vardı, gelmemizle kaşıntıları tamamen bitti." dedi.
Avusturya'dan Tuz Gölü'nü görmek için gelen Şafak Şişman da şifa niyetine geldiklerini belirtti.
Şişman, "Bu pembeleşmenin Allah vergisi olduğunu düşünüyorum. Burada inanılmaz bir güzellik var ama maalesef flamingoları göremedik." şeklinde konuştu.
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