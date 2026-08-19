Türkiye'nin en büyük ikinci gölüydü, renk değiştirdi. Görenler şaşkına dönüyor

Adem Yolcu isimli vatandaş, daha önce Tuz Gölü'nde böyle bir pembelik görmediğini ifade etti.

Yolcu, "Burası sosyal medyada çok ilgi görüyordu, o yüzden geldik. Çok fazla pembelik var, hiç böyle bir şey görmedik. Burası için 850 kilometre yol geldik. Kuzenimin ayağında kaşıntı vardı, gelmemizle kaşıntıları tamamen bitti." dedi.