Türkiye'nin en büyük üçüncü barajında su tahliyesi devam ediyor
01.06.2026 10:26
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan Karakaya Barajı'nda yağışlarla birlikte artan su seviyesi nedeniyle tahliye devam ediyor.
Bu yıl mevsiminin yağışlı geçmesiyle birlikte, Karakaya Barajı başta olmak üzere, Türkiye'deki birçok barajda doluluk oranı artmış, bunun üzerine kontrollü su tahliyelerine başlanmıştı.
Türkiye'nin enerji üretimi açısından üçüncü büyük barajı olan Karakaya Barajı'nda da 7 yıl aranın ardından yapılan su tahliyesi aralıklarla devam ediyor.
Metrelerce yükseklikten aşağı dökülen suyun doyumsuz manzarası, izleyenleri kendine hayran bırakıyor.
Halen 5 tabaktan gerçekleştirilen su tahliyesinin önümüzdeki günlerde su seviyesinin azalması ile birlikte azaltılması bekleniyor.
Fırat Nehri üzerinde 1976'da yapımına başlanan ve 1987'de tamamlanarak su tutmaya başlayan Karakaya Barajı ve HES elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra havzasındaki suyla Diyarbakır, Elazığ ve Malatya sınırında su ürünlerinin yetiştirilmesine ve tarımsal sulamaya da katkı sunuyor.
Türkiye'nin en büyük üçüncü barajı ve ikinci en büyük hidroelektrik santrali olan Karakaya Barajı ve HES'nin havzasında su miktarı yoğun yağışla rezervuar hacmi 9 buçuk milyar metreküpe ulaştı.
