Türkiye'nin en büyük üçüncü ovasına akın ettiler. Sadece 15 gün sürüyor
02.05.2026 10:18
DHA
Türkiye’nin en büyük üçüncü ovası olan Muş Ovası, tescilli ‘Muş 1071’ laleleriyle kırmızıya büründü.
Muş Ovası’nda baharın gelişiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında ‘Muş 1071’ ismiyle tescillenen endemik laleler, seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu.
Doğal olarak yetişen ve koruma altında bulunan lalelerin çiçek açmasıyla, Muş Ovası da son yılların en kalabalık günlerini yaşıyor.
Doğal güzelliği yerinde görmek isteyenler ve fotoğraf meraklıları ovaya akın etti. Yılda sadece 1 kez gerçekleşen bu güzel görüntüleri kaçırmak istemeyen ziyaretçiler, bölgede yoğunluk oluşturdu.
Ovaya gelenler, manzaranın keyfini çıkarırken, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.
Muş Ovası'nda kendiliğinden yetişen bu endemik tür, bölgenin ekolojik zenginliğinin en önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor.
Tescilli laleler, sadece Muş ekonomisine değil, sunduğu eşsiz manzaralarla bölge turizmine de büyük katkı sağlıyor.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ovayı bir halı gibi kaplayan bu narin çiçeklerin ömrü ise oldukça kısa. Sadece 15-20 günlük bir çiçeklenme süresine sahip olan Muş laleleri, bu kısıtlı zaman zarfında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Koruma altında olan ve doğadan koparılması yasaklanan laleler, bölge halkı için baharın gelişini müjdeleyen kültürel bir miras niteliği taşıyor.
