Türkiye'nin en büyük üçüncü ovasına akın ettiler. Sadece 15 gün sürüyor

Muş Ovası'nda kendiliğinden yetişen bu endemik tür, bölgenin ekolojik zenginliğinin en önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor.

Tescilli laleler, sadece Muş ekonomisine değil, sunduğu eşsiz manzaralarla bölge turizmine de büyük katkı sağlıyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ovayı bir halı gibi kaplayan bu narin çiçeklerin ömrü ise oldukça kısa. Sadece 15-20 günlük bir çiçeklenme süresine sahip olan Muş laleleri, bu kısıtlı zaman zarfında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Koruma altında olan ve doğadan koparılması yasaklanan laleler, bölge halkı için baharın gelişini müjdeleyen kültürel bir miras niteliği taşıyor.