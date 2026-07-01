NTV

Türkiye'nin en iyileri arasında gösteriliyor: Her sabah sıraya giriyorlar, fiyatı 400 lira

01.07.2026 12:25

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Faraşin Yaylası'nın ham peyniri ilgi görüyor. Doğal üretimi ve kendine has lezzetiyle bilinen peynir, satış noktalarında kısa sürede tükeniyor.

Türkiye'nin en iyileri arasında gösteriliyor: Her sabah sıraya giriyorlar, fiyatı 400 lira
IHA

Siirt mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Faraşin Yaylası'nın ham peyniri yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin en iyileri arasında gösteriliyor: Her sabah sıraya giriyorlar, fiyatı 400 lira 1
IHA

Sabahın erken saatlerinden itibaren peynir almak isteyen vatandaşlar satış noktalarına gelirken, bazı vatandaşlar kışlık ihtiyaçları için yüksek miktarda peynir alıyor.

 

Kilo hesabıyla satılan peynirden 10, 20, 50, 100 kilo alan vatandaşların olduğu belirtilirken, alınan peynirlerin bir kısmı dondurucularda saklanarak kış aylarında tüketiliyor.

FİYATI 350-400 LİRA ARASIDA DEĞİŞİYOR 2
IHA

FİYATI 350-400 LİRA ARASIDA DEĞİŞİYOR

Faraşin Yaylası'nda doğal ortamda beslenen hayvanların sütünden üretilen ham peynir, katkısız yapısı ve yöresel tadıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Peynirin kilogram fiyatı ise şu anda 350 ile 400 lira arasında değişiyor.

Türkiye'nin en iyileri arasında gösteriliyor: Her sabah sıraya giriyorlar, fiyatı 400 lira 3
IHA

Bölgede peynircilikle uğraşan İbrahim Baykan, peynir sezonunun başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşandığını belirterek, "Baharın gelişiyle memleketimiz Siirt'e yayladan peynir geliyor. Biz bu peyniri otlu peynir olarak yapıyoruz ve Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Siirt peyniri gerçekten çok güzel bir peynirdir. Tuzunu ve otunu kendimiz hazırlıyoruz. Hem otlu hem otsuz hem de salamura çeşitlerimiz var. Siirt sofralarının vazgeçilmezidir." dedi.

 

Peynir sezonunun ağustos ayı sonlarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram