Türkiye'nin en iyileri arasında gösteriliyor: Her sabah sıraya giriyorlar, fiyatı 400 lira

Bölgede peynircilikle uğraşan İbrahim Baykan, peynir sezonunun başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşandığını belirterek, "Baharın gelişiyle memleketimiz Siirt'e yayladan peynir geliyor. Biz bu peyniri otlu peynir olarak yapıyoruz ve Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Siirt peyniri gerçekten çok güzel bir peynirdir. Tuzunu ve otunu kendimiz hazırlıyoruz. Hem otlu hem otsuz hem de salamura çeşitlerimiz var. Siirt sofralarının vazgeçilmezidir." dedi.

Peynir sezonunun ağustos ayı sonlarına kadar devam etmesi bekleniyor.