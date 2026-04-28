Türkiye'nin en popüler yapılarından biri. Ziyaret saatleri değişecek

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, kentin simge yapılarından biri olan ve yerli-yabancı turistlerin uğrak noktası konumundaki Sinop Tarihi Cezaevi’nin ziyaret saatleri güncellendi.

01 Mayıs - 01 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, müze kapılarını sabah 09.00’da açacak ve akşam 19.00’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.