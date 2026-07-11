Türkiye'nin en uzun mahallesi. "Müzeyyen Senar da burada doğdu"

Türkiye´nin önemli kaplıca merkezlerinden biri olan ve doğal güzellikleriyle de dört mevsim yerli turistleri ağırlayan Oylat'a gidiş güzergahında bulunan Hilmiye Mahallesi, 5,2 kilometrelik yerleşim hattıyla Türkiye’nin en uzun mahallesi olma özelliğini taşıyor.

Kent merkezine 65, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan mahalle, uzunluğunun yanı sıra görsel güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus harbi nedeniyle Gürcistan’ın Batum bölgesinden göç eden Gürcüler tarafından kurulan Hilmiye Mahallesi, adını da Hilmi Efendi’den alıyor.