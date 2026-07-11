Türkiye'nin en uzun mahallesi. "Müzeyyen Senar da burada doğdu"
11.07.2026 16:22
Bursa'nın İnegöl ilçesine 17 kilometre uzaklıkta olan Hilmiye mahallesi, doğal güzellikleriyle de öne çıkarken Müzeyyen Senar’ın da doğduğu yer olarak biliniyor.
Türkiye´nin önemli kaplıca merkezlerinden biri olan ve doğal güzellikleriyle de dört mevsim yerli turistleri ağırlayan Oylat'a gidiş güzergahında bulunan Hilmiye Mahallesi, 5,2 kilometrelik yerleşim hattıyla Türkiye’nin en uzun mahallesi olma özelliğini taşıyor.
Kent merkezine 65, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan mahalle, uzunluğunun yanı sıra görsel güzellikleriyle de dikkat çekiyor.
1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus harbi nedeniyle Gürcistan’ın Batum bölgesinden göç eden Gürcüler tarafından kurulan Hilmiye Mahallesi, adını da Hilmi Efendi’den alıyor.
Bin 980 metre uzunluğuyla Marmara Bölgesi'nin en uzun, Türkiye'nin ise ikinci en uzun mahallesi olma özelliğini taşırken, yerleşim yerlerinin artmasıyla bu uzunluğun 5 bin 200 metreye ulaştığını söyleyen Hilmiye Mahallesi Muhtarı Osman Nuri Orhan, “İnegöl'ün en eski turistik köylerinden biridir” dedi.
"BU DÜNYANIN CENNETİNDE YAŞIYORUZ"
Orhan, mahallelerinin doğal güzellikleriyle de öne çıktığını belirterek, “Köyde kışı ayrı yazı ayrı güzel yaşıyoruz. Turistik bir köy ama topraklarımız da verimli. Bu dünyanın cennetinde yaşıyoruz desek daha iyi olur" ifadelerini kullandı.
"BURADAN EVLATLIK VERİLMİŞ"
Cumhuriyetin Divası ünlü sanatçı Müzeyyen Senar'ın da ‘Zeliha Eren’ adıyla Hilmiye Mahallesi’nde doğduğunu ve daha sonra Keles ilçesi Gököz Mahallesi’ndeki aileye evlatlık verildiğini söyleyen Orhan, “Müzeyyen Senar buradan evlatlık veriliyor, ondan sonra biraz da kırgın dönüyor buraya. Çünkü Oylat'a geldiğinde kırgın olduğunu söyledi. ‘Beni vermişler, bana bakamamışlar’ demişti" ifadelerini kullandı.
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