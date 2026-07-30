Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası. Tam 350 milyon yıllık

“İnsanlar Zonguldak’a neden gelmeli, hep şunu söylemişimdir; insanlar Gökgöl’ünü görmeli, doğasını, denizini görmeli, hepsini burada yaşamalı” diyen Karayılmaz, “Dolayısıyla Gökgöl Mağarası da ciddi bir misafir akışıyla birlikte bizimle yaşamaya devam ediyor. Gökgöl Mağarası’na yılbaşından beri 23 bin 200 civarında sivil, 4 bin 500 civarında öğrenci ziyaret etti. Şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte toplamda 36 bin 500 kişi ilk 6 ayda burayı ziyaret etti” ifadelerini kullandı.

Karayılmaz, "Okulların tatil olmasıyla birlikte ikinci 6 ayda da 90 binin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Geçen yılki sayımız 75- 80 bin bandındaydı. Bu yıl 90- 100 bin bandını bulduğumuzda her geçen gün ziyaretçi sayısının artmasıyla Zonguldak’ın güzelliklerini göstermeye devam edeceğiz” dedi.