Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası. Tam 350 milyon yıllık
30.07.2026 12:15
Zonguldak'ta bulunan ve Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası olan 875 metrelik Gökgöl Mağarası, yılın ilk 6 ayında 36 bin 500 kişiyi ağırladı.
Zonguldak’ta bulunan karbonifer döneme, yaklaşık 350 milyon önceye tarihlenen 3 bin 350 metre uzunluğa sahip Gökgöl Mağarası, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.
875 metre turizme açık alanı bulunan mağara, ziyaretçilerine sarkıt, dikit, sütun, bayrak damlataşı ve makarna sarkıtları gözlemleme fırsatı sunuyor.
Damla taş oluşumu bakımından zengin olan mağarada, girişten büyük çöküntü salonuna kadar olan alanda sırasıyla “Fosil Giriş”, "Astım Salonu", “Harikalar Salonu” ve “Mucizeler Salonu” yer alıyor.
Astım hastalarına iyi geldiği söylenen mağara, sağlık turizmi de ile yılın ilk 6 ayında ilgi gördü. Bu sürede 36 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Gökgöl Mağarası’nın Türkiye’nin önemli turizm alanlarından biri olmaya devam ettiğini belirten İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, “İnsanlara çok cazip geliyor" dedi.
ZİYARETÇİ SAYISI HER GÜN ARTIYOR
“İnsanlar Zonguldak’a neden gelmeli, hep şunu söylemişimdir; insanlar Gökgöl’ünü görmeli, doğasını, denizini görmeli, hepsini burada yaşamalı” diyen Karayılmaz, “Dolayısıyla Gökgöl Mağarası da ciddi bir misafir akışıyla birlikte bizimle yaşamaya devam ediyor. Gökgöl Mağarası’na yılbaşından beri 23 bin 200 civarında sivil, 4 bin 500 civarında öğrenci ziyaret etti. Şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte toplamda 36 bin 500 kişi ilk 6 ayda burayı ziyaret etti” ifadelerini kullandı.
Karayılmaz, "Okulların tatil olmasıyla birlikte ikinci 6 ayda da 90 binin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Geçen yılki sayımız 75- 80 bin bandındaydı. Bu yıl 90- 100 bin bandını bulduğumuzda her geçen gün ziyaretçi sayısının artmasıyla Zonguldak’ın güzelliklerini göstermeye devam edeceğiz” dedi.
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