Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü 26 yıldır görev başında
01.08.2026 11:58
17 Ağustos depreminde kız kardeşini kaybeden Fatma Doğanay, yaşadığı acının ardından itfaiyeci oldu. Doğanay, 26 yıldır Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görev yapıyor.
Kocaeli Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü'nden 2000 yılında mezun olan Fatma Doğanay'ın meslek yolculuğu, üniforma tutkusuyla başladı.
Polislik ile itfaiyecilik arasında tercih yapmak zorunda kalan Doğanay, itfaiyeciliği seçti.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Sakarya'daki evlerinde enkaz altında kalan kız kardeşini kaybeden Doğanay, arama-kurtarma ve itfaiye ekiplerinin önemini yaşayarak gördü.
Yaşadığı acıya rağmen depremzedelerin yardımına koşan Doğanay, mezuniyetinin ardından girdiği sınavları kazanarak Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ bünyesinde göreve başladı.
Doğanay, Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü olarak başladığı mesleğinde 26 yılı geride bıraktı.
"İŞİMİ NEŞEYLE YAPIYORUM"
Mesleğini ilk günkü heyecan ve aşkla sürdürdüğünü belirten Fatma Doğanay, "26 yıl çok uzun bir süre gibi görünse de buraya yeni başlayan genç meslektaşlarımı gördüğümde kendimi onlarla aynı yaşta hissediyorum. İşimi, çalışma arkadaşlarımı ve yöneticilerimi çok seviyorum. Sevilmeden yapılacak bir meslek değil bu. Gece nöbetine uykusuz kalacağımı bilerek ama içimdeki büyük bir neşeyle geliyorum. İtfaiyecilik zor, zor olduğu kadar da kutsal bir meslek" dedi.
"ANONS GELDİĞİNDE HAREKETE GEÇERİZ"
Havalimanında acil durumlara müdahale etmek amacıyla 24 saat vardiya sistemiyle çalıştıklarını belirten Fatma Doğanay, "Telsizden bir anons geldiğinde ekip olarak saniyeler içinde kıyafetlerimizi giyip araçlarımıza geçeriz. Örneğin iniş takımı arızası yaşayan bir uçak için pilot yerel bekleme istediğinde pistteki stratejik noktalarımızda yerimizi alırız. Durum acil hal alırsa, her araç sıralı şekilde uçağın inişini takip eder ve uçak güvenli şekilde park pozisyonuna geçene kadar ona eşlik ederiz. Çok şükür bugüne kadar büyük bir olay yaşamadık; genellikle kuş çarpması, cam çatlaması veya lastik patlaması gibi durumlara hızlıca müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"KADINLARIN YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK"
26 yıldır Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan Doğanay, "Kadınların her alanda başarılı olacağına inanıyorum. Bence kadın olsun erkek olsun herkesin ne istiyorsa ona inanması ve bu uğurda mücadele etmesi yeterli. Kadınlarımızın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. Zorlukları elbette var ama pes etmeyeceğiz" dedi.
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