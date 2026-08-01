Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü 26 yıldır görev başında

Mesleğini ilk günkü heyecan ve aşkla sürdürdüğünü belirten Fatma Doğanay, "26 yıl çok uzun bir süre gibi görünse de buraya yeni başlayan genç meslektaşlarımı gördüğümde kendimi onlarla aynı yaşta hissediyorum. İşimi, çalışma arkadaşlarımı ve yöneticilerimi çok seviyorum. Sevilmeden yapılacak bir meslek değil bu. Gece nöbetine uykusuz kalacağımı bilerek ama içimdeki büyük bir neşeyle geliyorum. İtfaiyecilik zor, zor olduğu kadar da kutsal bir meslek" dedi.